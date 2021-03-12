AB'de kullanılan Covid-19 aşı sayısı 4'e ulaştı

12 Mart 2021 Cuma, 12:46

AB Komisyonu Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, sosyal medya hesabından, Johnson and Johnson'ın geliştirdiği aşıya AB'nin koşullu pazarlama izni verme kararı aldığını açıkladı. Kyriakides'in paylaşımı şöyle:

"Avrupa Komisyonu, Jhonson and Jhonson firmasının aşısına şartlı pazarlama yetkisi verdi. Şu anda Avrupa vatandaşları ve diğerleri için 4 aşı mevcuttur. Teslimatların mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamak için şirketle çalışmaya devam edeceğiz."

AVRUPA'DA KULLANILAN DÖRDÜNCÜ AŞI OLDU

AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarına onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından Johnson and Johnson aşısı AB'de kullanılabilecek dördüncü Covid-19 aşısı oldu.

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti. EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, tek doz halinde uygulanan Johnson and Johnson aşısının klinik deneylerde yüzde 67 etkili olduğunu bildirmişti.

AB’de Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor.