AB’den Covid-19’un kökenine ilişkin çağrı: Araştırmacılara tam erişim hakkı verilmeli

10 Haziran 2021 Perşembe, 13:59

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel G7 Zirvesi öncesinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İkili, ilk olarak Çin’de görülen Covid-19’un kökeni hakkında araştırmacılara sınırsız erişim hakkı verilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen "Korkunç bir salgın var. Bunun bir daha asla olmayacağından emin olmak için, doğru araçları geliştirmek için nereden geldiğini bulmalıyız. Araştırmacıların bu salgının kaynağını gerçekten bulmak için gerekli olan her şeye tam erişime ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, "Ders alabilmek için dünyanın tam olarak ne olduğunu bilmeye hakkı var. AB şeffaflık için her türlü çabayı destekliyor" dedi.

G7 Zirvesinin gündemine dair bilgi veren Ursula von der Leyen, "Çok geniş bir gündemimiz var. Covid-19’un ekonomik etkisi, küresel eğitim durumu, sağlık ve tabii ki iklim konularını ele alacağız" dedi.



