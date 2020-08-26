ABD'li firma Covid-19 aşısının sonuçlarını açıkladı

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:03

ABD hükümeti ile aşı geliştirmek için sözleşme imzalayan ilaç firmalarından Moderna, erken aşama analiz verilerini paylaştığı Covid-19 aşısının, yaşlılar ile genç katılımcılar üzerinde denendiğini ve benzer bağışıklık tepkileri elde edildiğini belirtti.

İlaç geliştiricisi, bugün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi toplantısında elde ettiği verileri sunarken, ''mrNA-12733'' ismini verdikleri aşının 3. aşama çalışmalarını tamamlamaya çalıştıkları bilgisini paylaştı.

İlaç firması, son aşama çalışmalarının sürdüğü aşının 100 mikrogramlık bir doz halinde 3 ayrı gruba uygulandığını, 18-55 yaş arası denekler ile 56-70 yaş ve 70 yaş üstü deneklerin aşıya karşı geliştirdiği tepki arasında fark bulunmadığını kaydetti.

1,5 MİLYAR DOLARLIK TEDARİK ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI



Piyasada daha önce ürettiği bir ilaç bulunmayan Moderna, ABD'de bir an önce Covid-19'a karşı aşı bulunması için başlatılan Warp Speed ??Operasyonu kapsamında ABD hükümetinden yaklaşık 1 milyar dolar destek almış ve 1,5 milyar dolarlık tedarik anlaşması imzalamıştı.