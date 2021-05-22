ABD'li generaller Öcalan'ın "Manevi oğlu" ile görüştü

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:33

Türkiye’nin, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ye yönelik operasyonları devam ederken dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

PKK'nin Suriye kolu PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’nin lideri, Abdullah Öcalan’ın “manevi oğlum” dediği Mazlum Abdi, ABD’li General Paul Calvet ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie ile görüştü.

Barzani’nin yayın organı Rudaw’da yer alan habere göre; görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Abdi, bölgede hem ekonomik hem de güvenlik ile ilgili konuları Paul Calvet ve Kenneth McKenzie ile ele almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mazlum Abdi tweetinde, "Bölgedeki emniyet ve ekonomiyle ilgili zorlukları ele almak için General Calvert ve General McKenzie ile bir araya gelmekten memnun oldum. Koalisyon güçlerinin varlığının devamı, IŞİD ile mücadele için ortak işbirliği ve bölgeyi koruma ve istikrara kavuşturma çabaları hakkında mesajlar aldık" ifadelerini kullandı.