14 Ağustos 2020 Cuma, 09:37

Doğu Akdeniz’de tansiyon yükselirken bugün gözler Avusturya’nın başkenti Viyana’da olacak. Diplomatik temaslarda bulunmak için bu hafta Avrupa’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelecek.

Doğu Akdeniz’deki gerilimin masaya yatırılacağı kritik görüşme öncesinde ABD’li senatörlerden Türkiye'ye yaptırım çağrısı geldi…

Gönderilen metinde, Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu



Mike Pompeo’ya ithafen yazılmış 13 Ağustos tarihli mektupta imzası bulunan iki senatör ise Robert Menendez ve Chris Van Hollen olarak görülüyor. Mektupta, Türkiye’nin Akdeniz’deki son günlerdeki hamlelerinden dolayı çok büyük endişe duyulduğu kaydedildi.

TÜRKİYE KARŞITI 3 ÇAĞRIDA BULUNULDU

Mektupta, Pompeo’ya 3 çağrıda bulunuluyor. Menendez ve Van Hollen mektupta, “Türkiye’nin gemilerini Yunanistan’a ait bölgeden çekmesi ve uluslararası yasalara uygun hareket ederek bu sorunu çözmesi çağrısında bulunun. Derhal Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan hareketliliğine karşı yanıt vermek için çalışın. Yasalara uyun ve Türkiye’ye yaptırım uygulayın” ifadesi yer aldı.

Uluslararası medyada yer alan mektupta, “ABD’nin bu kritik zamanda kesin bir karar vermemesi, Türkiye’nin etkisini artırmasının önünü açacak. Dolayısıyla Türkiye’nin gemilerini çekmesi için bütün önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz” denildi.Mike Pompeo’ya ithafen yazılmış 13 Ağustos tarihli mektupta imzası bulunan iki senatör ise Robert Menendez ve Chris Van Hollen olarak görülüyor. Mektupta, Türkiye’nin Akdeniz’deki son günlerdeki hamlelerinden dolayı çok büyük endişe duyulduğu kaydedildi.

TÜRKİYE KARŞITI 3 ÇAĞRIDA BULUNULDU

Sözcü'de yer alan habere göre mektupta, Pompeo’ya 3 çağrıda bulunuluyor. Menendez ve Van Hollen mektupta, “Türkiye’nin gemilerini Yunanistan’a ait bölgeden çekmesi ve uluslararası yasalara uygun hareket ederek bu sorunu çözmesi çağrısında bulunun. Derhal Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan hareketliliğine karşı yanıt vermek için çalışın. Yasalara uyun ve Türkiye’ye yaptırım uygulayın” ifadesi yer aldı.

Uluslararası medyada yer alan mektupta, “ABD’nin bu kritik zamanda kesin bir karar vermemesi, Türkiye’nin etkisini artırmasının önünü açacak. Dolayısıyla Türkiye’nin gemilerini çekmesi için bütün önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz” denildi.