ABD'li uzman Covid-19 tedbirleriyle ilgili uyardı: Hiçbir faydası yok!
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, kapalı mekanlara girerken yapılan ateş ölçümlerinin yeni tip koronavirüsle mücadelede sanıldığı kadar fazla fayda sağlamadığını söyledi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nin Facebook'tan yaptığı canlı yayına katılan Fauci, ateş ölçümlerinin çoğu zaman hatalı olduğunu belirtti.
"BENCE BUNDAN VAZGEÇİP TEDBİRLİ OLMALIYIZ"
Sıcak yaz mevsimin yanlış sonuçlar alınmasına neden olduğunu söyleyen Fauci, Beyaz Saray'da ölçümlerin artık yapılmadığı bilgisini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Geçen gün Beyaz Saray'a gittim. Klimalı araca binene kadar ateşim 103ºF gibiydi ve sonra 97.4 ºF oldu. Başka bir tesise girmeye çalıştığımda ateşim 93'tü, bu da muhtemelen solunum cihazı kullanmam gerektiği anlamına geliyordu. Bence bundan vazgeçip tedbirli olmalı, sorular sormalı, bu şekilde yapmalıyız."
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