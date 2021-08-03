ABD'li yetkili Afganlara 'Türkiye'yi işaret etti
Gazetecilere brifing veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Taliban'dan kaçan Afgan göçmenlerin, "İran üzerinden Türkiye'ye seyahat edebileceğini" söyledi.
Reuters'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Taliban'dan kaçan Afganlar, ABD'nin Afganistan'a yönelik geliştirdiği yeni bir program kapsamında, bir ABD kurumu, STK veya medya kuruluşunun referansı ile ABD'ye sığınmacı olarak gidebilecek. Ancak bunun öncesinde kendi çabaalrıyla üçüncü bir ülkeye seyahat etmesi gerekecek.
"TÜRKİYE'YE SEYAHAT EDEBİLİRLER"
Habere göre program sadece, ABD hükümeti ve ordusu için çalışan Afganları değil, ABD'nin finanse ettiği projeler, ABD merkezli STK'ler ve medya kuruluşları için çalışanları da kapsayacak. Başvuruda bulununan Afganlar, kendi çabalarıyla Afganistan'dan çıkıp üçüncü bir ülkeye ulaşacak. O noktadan sonra güvenlik taraması yapılacak ve süreç 12-14 ay kadar sürebilecek.
Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Potansiyel çıkış dalgasına hazırlıklı olunması için komşu ülkelerle ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile görüştük" dedi. 'Pakistan'ın Afganistan sınırlarının açık kalmasının önemli olduğunu, diğerlerinin ise İran üzerinden Türkiye'ye seyahat edebileceğini" sözlerine ekledi.
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