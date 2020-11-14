ABD'li yetkililerden iddia: El Kaide'nin 2 numarası İran'da öldürüldü
ABD'nin New York Times gazetesi, El-Kaide'nin 2 numarası Abdullah Ahmed Abdullah'ın İran'da suikaste uğrayarak öldürüldüğünü öne sürdü. Abdullah, ABD'nin Kenya ve Tanzanya Büyükelçilik binalarına düzenlenen 1998'deki saldırıların planlayıcısı olarak gösteriliyordu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise iddiaları yalanlayarak "ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası" olarak nitelendirdi.
ABD'li yetkililer, terör örgütü El Kaide'nin 2 numaralı isminin İran'da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etti. The New York Times gazetesi, adı açıklanmayan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, 1998'de Afrika'daki iki ABD Büyükelçilik binasının bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanan Mısırlı Ebu Muhammed el-Masri kod adlı Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos'ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran'da vurularak öldürüldüğünü öne sürdü. Hatibzade ise iddiaları yalanlayarak "ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası" olarak nitelendirdi.
Suikast sonucunda Masri'nin kızı Meryem'in de hayatını kaybettiği belirtildi. Meryem'in El Kaide'nin kurucularından Usame Bin Ladin'in 2019'da öldürülen oğlu Hamza ile evli olduğu da kaydedildi.
TAHRAN İDDİALARI REDDETTİ
ABD medyasında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran'da El Kaide üyelerinin bulunmadığını söyledi. Hatibzade, iddiaları "ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası" ve "Hollywood senaryosu" olarak niteledi.
İran söz konusu iddiaları reddetse de devlet televizyonu, 8 Ağustos'ta emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lübnan vatandaşı baba ve kızın başkent Tahran'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Haberde, hayatını kaybeden baba ve kızın ismi Ahmed Davud ile Meryem Davud olarak açıklanmıştı.
10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU
El Kaide’nin kurucularından mevcut lider Eymen el-Zevahiri’nin muhtemel halefi olarak görülen Masri, 1998 yılında ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki Büyükelçilik binalarına yönelik saldırıları organize etmekle suçlanıyordu. ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Masri'nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.
Fotoğraf: Reuters
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