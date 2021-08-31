ABD'nin en uzun savaşı bitti... Kabil'in ABD'siz ilk sabahından çarpıcı kareler
ABD, 20 yılın ardından en uzun savaşını verdiği Afganistan’dan ayrıldı. Başkent Kabil’de ABD'siz ilk sabah objektiflere böyle yansıdı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren cihatçı Taliban örgütü, tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istemişti. ABD, 20 yılın ardından bugün itibariyle kalan son askerlerini Afganistan'dan çektiğini duyurdu.
Taliban üyeleri Kabil Havalimanı'na girmiş, militanların havaya ateş açtıkları görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. ABD'nin çekilmeyi tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kabil'den çarpıcı görüntüler geldi.
AFP’nin geçtiği görüntülerde, Afgan halkının kuyruklarda bankaların açıklamasını beklediği ve caddelerde dolaştığı görüldü. Kadınların burka ile dolaştığı görüntüler de fotoğraflara yansıdı. İşte o kareler:
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