ABD'nin eski BM temsilcisi Haley'den "Trump'ın artık Cumhuriyetçi Partide yeri yok" yorumu
ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Cumhuriyetçi Partinin geleceğinde artık eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yerinin olmadığını düşündüğünü belirtti.
Haley, Amerikan haber dergisi Politico'ya verdiği mülakatta, Trump için "Bizi yüzüstü bıraktığını kabul etmeliyiz. Olmaması gereken bir yola girdi ve biz onu takip etmemeliydik, onu dinlememeliydik." ifadelerini kullandı.
Kongre baskınından bu yana Trump ile görüşmediğini belirten Haley, Trump'ın aynı gün Kongredeki delege oyları teyidi oturumunu reddetmemesi nedeniyle eski başkan yardımcısı Mike Pence'e yönelik tutumunun da büyük bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.
Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden sonraki eylemlerinin tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını vurgulayan Haley, "Ne Cumhuriyetçi Partinin Trump öncesine döneceğini ne de artık Trump'ın parti resmi içinde yer alacağını düşünüyorum. Çok büyük hata yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
Haley, Kongrede devam eden Trump'ın azline yönelik süreci de "zaman israfı" olarak gördüğünü kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası
Video Haberler
- Sahte gelin Melisay gözaltına alındı!
- Uyurken bir anda neye uğradığına şaşırdı
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman
- Dans ettiği için işinden olan Sarıoğlu'ndan açıklama
- 'Erdoğan'ı yanıltan gizli lobi' iddiası