ABD'nin katıldığı "Talisman Sabre" tatbikatı Avustralya'nın doğusunda başladı
ABD, İngiltere ve Japonya dahil 7 ülkenin ortaklaşa düzenlediği "Talisman Sabre 2021" tatbikatı Avustralya'nın doğu kıyılarında başladı.
Avustralya ile ABD ittifakını güçlendirmeyi ve bölgedeki müttefikleriyle karşılıklı çalışılabilirlik düzeyini geliştirmeyi hedefleyen tatbikata 17 bin savunma personeli katılıyor.
Tatbikata Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri Uzak Adalar Savunma Birimi Amfibi Hızlı Konuşlandırma Tugayından 33 asker katılıyor.
Kyodo ajansı Hint-Pasifik ekseni ile Çin'in tehditkar faaliyetlerinin yakından izlendiği Doğu ve Güney Çin Denizi bölgeleri için oldukça önemli olduğunu bildirdi.
Ajansın haberine göre Avustralya Savunma Kuvvetleri Konuşlandırılabilir Ortak Güç Karargahı Komutanı Tümgeneral Jake Ellwood, "Tatbikat tüm katılımcılar için büyük bir teşebbüs. Büyük ölçekli operasyonel başarılar için kapasitemizi gösteriyor." dedi.
İki yılda bir yapılan ve 31 Temmuz'a kadar sürecek "Talisman Sabre 2021" tatbikatında Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Kanada askeriyeleri de yer alıyor.
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