Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti

04 Aralık 2020 Cuma, 16:51

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazelerken, “Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu’ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900’lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor” dedi.

