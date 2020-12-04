Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti
Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazelerken, “Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu’ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900’lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor” dedi.
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