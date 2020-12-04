Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti

Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulübün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 16:51
Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ziyaret etti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, kendisinin de futbolculuk ve antrenörlük yaptığı dönemlerden anılarını tazelerken, “Trabzonspor, tarihte ilk kez şampiyonluğu Anadolu’ya taşıyarak bir devrimin altına imza atmış köklü bir kulüp. O köklerin hepsi müzede yerini almış. 1900’lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılar insanı gururlandırıyor” dedi.


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