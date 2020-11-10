Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’dan alacağı ücret belli oldu

10 Kasım 2020 Salı, 14:14

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı’ya; 2020/21 futbol sezonu için 5 milyon TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 6 milyon 500 bin TL garanti ücret ve 2022/23 futbol sezonu için 8 milyon 500 bin TL garanti ücret ödenecektir" denildi.