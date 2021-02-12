Abdurrahim Albayrak: İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu öne sürdü.
Daha önce Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muric'in de kendilerini istediğini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:
"Hiçbir futbolcuya kırgınlığım olmadı ama üzdü. Mert Hakan'ın Vedat Muric'in burada fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece saat 02.00'de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. Ancak bunlar olacak. Bütün futbolcuları bir kulüp alamaz. İrfan çok istedi ama verebileceğimiz maksimum parayı verdik. Bunun üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Ancak hiçbir zaman bir futbolcuya odaklanmadık. Görüşmelerimizi sürdürdük. İrfan olmayınca hemen Fernandes'i getirdik. İrfan'ı alsaydık Fernandes'i de getirirdik. Kendisi çok önemli bir futbolcu. Onu Türkiye'ye Fatih hocamız dışında kimse getiremezdi. İrfan'ı gelecek için yatırım olarak düşündük. İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı ancak başka takıma gitmiş oyuncular hakkında fazla konuşmayalım. Fernandes'in Türkiye'ye gelmesi bir rüya. Bunu gerçekleştiren de Rui Costa ile Fatih Terim. Bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi. Ben sadece imzaları attım."
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