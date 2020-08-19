Abla Doku: Başsavcılık ‘Yüzde 99 suda’ diyordu

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) 268 gündür haber alınamıyor. Tunceli Valiliği, Doku’yu su altı arama robotu, sonar ve kurbagˆa adam personelinin dalıs¸larıyla yapılan arama çalışmalarının 226’ncı günün sonunda sonlandırıldığını duyurarak, “Her gün bulma umuduyla sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır” açıklamasında bulundu.

‘NE YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR?’

Abla Aygül Doku arama çalışmalarının durdurulmasına ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada Başsavcılığı eleştirerek, “Bir dalgıç 2 gün önce bana, 'Kardeşinden sonra 4 naaş o suda çıktı. Bir kağıt parçasını, telefonumuzu, sigara izmaritimizi o suda buluyoruz, kardeşini niye suda bulmayalım? Kardeşin burada olsaydı değil 267 gün ilk hafta bulurduk' dedi. Başsavcılık, ‘Yüzde 99 suda’ diyordu ama şimdi ise, ‘Suda yok’ diyerek aramalar bittirildi. Neden bulunamadı? Başsavcılık bundan sonra ne yapmayı düşünüyor? Valilik aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme talebinde bulunduk. Gülistan bulmadan ne Ankara’dan ne Tunceli’den ayrılmayacağız. Başsavcılık Gülistan ile ilgili niye bir açıklama yapmıyor? Artık bir sonuca varmak istiyoruz. Birilerinin artık, ‘Gülistan Doku buradadır, ölüdür yada yok diridir’ açıklamasını yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

'225 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Bugüne kadar toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 Sonar, 3 arama köpegˆi ile arama, toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapıldı. 225 şahsın ifadesi alındı, Sarısaltuk Viyadüğü’nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşüldü” denildi.