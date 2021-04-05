Aboubakar yok, lider Beşiktaş 8 maç sonra kayıp!
Beşiktaş 25 maç sonra gol atamadı, 8 maç sonra yenildi, 2 haftada 5 puan kaybetti.
Beşiktaş, Galatasaray'ın yenildiği haftayı iyi değerlendirme fırsatını da kaçırdı. Aboubakar'ın forma giymediği maçta Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra yenildi. Trabzonspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçından mağlup ayrıldı.
2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ
Siyah-beyazlı ekip, son 2 lig maçında 5 puan kaybetti.
Ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasından ise mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine istemediği sonuçla karşı karşıya kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçta 4. kez yenildi. Söz konusu periyotta rakibini bir kez yenebilen Beşiktaş, bir karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
25 MAÇ SONRA GOL ATAMADI
Beşiktaş, Süper Lig'de 25 maç sonra gol bulamadı.
Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 yenildiği maçta gol atamayan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında da gol atma başarısı gösteremedi.
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