Acentelere ‘cep’ten sigortacılık yaptırıyor
Groupama Sigorta, acenteleri için geliştirdiği yeni uygulaması AnkaCep’i tanıttı.
Verilen bilgiye göre, “Cebe Sığan Sigortacılık” sloganıyla duyurulan uygulama sayesinde acenteler, işyeri dışında olsa bile sigortacılık faaliyetlerini akıllı telefonları üzerinden kolayca takip edip gerekli işlemlerini mobil ortamda gerçekleştirebiliyor.
Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, şu noktaya dikkat çekti: “Yalnızca müşterilerimizin değil, iş ortağımız olan acentelerimizin de hayatını kolaylaştıracak yenilikleri çevik yönetim anlayışımızla hayata geçiriyoruz. 2019’da kullanıma sunduğumuz Anka’nın mobil aplikasyonu olan AnkaCep’i de acentelerimizin hizmetine sunduk.”
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