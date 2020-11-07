Acı haberi TTB duyurdu: Bir doktor daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kayseri'de görev yapan kulak, burun, boğaz uzmanı doktor Sami İpek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2020 Cumartesi, 21:05
Acı haberi TTB duyurdu: Bir doktor daha koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kayseri'de görev yapan kulak, burun, boğaz uzmanı doktor Sami İpek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB'den İpek'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kayseri’de Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Dr. Sami İPEK’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, yönetimiyorsunuz" denildi.

 


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