Acı haberi TTB duyurdu: Bir doktor daha koronavirüsten yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kayseri'de görev yapan kulak, burun, boğaz uzmanı doktor Sami İpek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kayseri'de görev yapan kulak, burun, boğaz uzmanı doktor Sami İpek'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
TTB'den İpek'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kayseri’de Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Dr. Sami İPEK’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. Ölüyoruz, yönetimiyorsunuz" denildi.
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