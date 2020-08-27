‘Açık Havada OMM Sinema’ başlıyor

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:30

Eylül ayı boyunca her perşembe, ‘Hayat’ teması altında bir araya getirilen film programıyla OMM’un terasında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan ‘Açık Havada OMM Sinema’, 3 Eylül Perşembe günü Yasemin Şamdereli’nin Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz) filmiyle başlıyor.

Goethe-Institut İstanbul iş birliğiyle düzenlenecek gösterimin programı şöyle:

3 Eylül Perşembe, 20:00 / Willkommen in Deutschland (Almanya’ya Hoş Geldiniz)

Film, işçi olarak Almanya’ya göç eden bir milyon birinci kişi olan ve yanına Türkiye’deki ailesini alan Hüseyin Yılmaz’ın göçmen olarak yaşadığı kimlik bunalımı, asimile olma, entegrasyon ve uyum sorunlarını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyor.

Başrollerinde Fahri Yardım, Lilay Huser ve Vedat Erincin’in olduğu film 2011 yılında Alman Film Ödülleri’nde En İyi Senaryo ve En İyi Film kategorisinde Gümüş ödüllerini kazandı.

10 Eylül Perşembe, 20:00 / Freistatt (Mabed)

Yönetmen ve senarist koltuğunda Marc Brummund’ın oturduğu 2015 yapımı "Freistatt" (Mabed), Almanya’nın en sert ıslahevinde geçiyor. Film, 1968 yılında işlediği bir suç yüzünden terbiye edilmek üzere yollandığı ıslahevinde, Wolfgang’ın içinde bulunduğu ağır koşulları ve eve dönme umudunu konu alıyor.

Başrollerinde Alexander Held, Katharina Lorenz, Louis Hoffman ve Max Riemelt’in olduğu filmin Filmfestival Max Ophüls Preis 2015’ten aldığı Genç Jüri ve İzleyici ödülleri bulunuyor.

17 Eylül Perşembe, 20:00 / Supa Modo

Almanya-Kenya kolektifi One Fine Day Film bünyesindeki bir masterclass çalışmasının ortak yapımı olan ve yönetmenliğini Likarion Wainaina’nın üstlendiği 2018 yapımı "Supa Modo", küçük bir köyde yaşayan ve ölümcül bir hastalıkla savaşan 9 yaşındaki Jo’nun hayata süper kahraman olma hayaliyle bağlanmasını ve köyüne ilham olarak köy halkının Jo’nun hayalini gerçekleştirmek için çizdikleri planları konu alıyor.

Oyuncuları arasında Nyawara Ndambia, Stycie Waweru ve Johnson Gitau Chege’in olduğu filmin aynı zamanda 2018 Cape Town Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve 2018 Goethe-Institut / Schlingel Uluslararası Film Festivali'nde Çocuk ve Gençlik Film Ödülü dahil olmak üzere 40’ın üzerinde farklı kategorilerde ödülleri bulunuyor.

24 Eylül Perşembe, 20:00 / Jerichow

Christian Petzold’un yönetmenliğini üstlendiği "Jerichow", Afganistan’da askerlik görevinden ayrılan Thomas’ın annesinin ölümünün ardından Jerichow köyündeki evine yerleşmesini, yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve iş arama döneminde şans eseri hayatını kurtardığı Türk göçmeni Ali’yle büyük ölçüde değişen hayat hikayesini konu alıyor.

Başrollerinde Benno Fürmann, Hilmi Sözer ve Nina Hoss’un yer aldığı 2008 yapımı film, 2009 Alman Film Eleştirmenleri Derneği’nin verdiği En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine sahip.

Eylül ayı boyunca OMM’un terasında yapılacak ve gösterimlere 0222 220 06 46 numaralı telefondan arayarak ücretsiz kayıt yaptırılabilir.