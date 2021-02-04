Acil tıp uzmanı doktor Mehmet Ertane, koronavirüse yenildi
Adana'da acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
7 Aralık günü durumu kötüleşen ve entübe edilen Ertane, yoğun bakım ünitesine alındı.
Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu
Video Haberler
- Mucize kurtuluş! Doğal yaşamına geri döndü
- Şişeden bir yudum aldı, hemen geri tükürdü
- Habertürk'te canlı yayında sinirler bir anda gerildi
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Aile, havuzda gördükleri manzara karşısında şoke oldu
- Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu'ya yanıt
- Antalya'da şoke eden ölüm
- Radar cezası yiyen sürücü böyle teselli buldu
- Ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşın yeni kazanç kapısı
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
En Çok Okunan Haberler
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- Manisa'da ölü bulunan 4 genç hakkında yeni ayrıntılar
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- AKP Bilecik kongresinde küfür skandalı
- 'Kayıp' Sedat Peker ortaya böyle çıktı
- Alaattin Çakıcı'ya istenen ceza belli oldu