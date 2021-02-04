Acil tıp uzmanı doktor Mehmet Ertane, koronavirüse yenildi

Adana'da acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

DHA
04 Şubat 2021 Perşembe, 06:37
Acil tıp uzmanı doktor Mehmet Ertane, koronavirüse yenildi
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Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

7 Aralık günü durumu kötüleşen ve entübe edilen Ertane, yoğun bakım ünitesine alındı.

Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.




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