Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olacak dijital platformunun adını açıkladı
Acun Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformun adını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ilıcalı yeni platformunun adını 'Exxen' olarak açıkladı.
Acun Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformun adını sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, yeni platformunun adını 'Exxen' olacağını açıkladı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bazı detaylarını paylaştığı Netflix'e rakip olacak yeni dijital içerik platformunun adını açıkladı. Ilıcalı, 'Yeni dijital platformumuz Exxen'de çok yakında beraberiz' ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamış ve yeni dijital platformu Exxen ile ilgili detayları da burada paylaşmıştı.
Ilıcalı şunları söylemişti:
"Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz. Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum."
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