Acun Ilıcalı'dan Fahrettin Koca'ya 'Survivor' yanıtı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 07:23

Survivor finalinde, izlemeye gelen vatandaşların maskesiz bir şekilde yan yana oturmaları ve yarışma bitiminde ünlülerle hayranların sarılması ve yakın temas halinde olması tepki çekmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu görüntüleri eleştirmiş ve yakın temasta bulunan kişilerin kendilerini izole etmelerini gerektiğini ifade etmişti.

Acun Ilıcalı'dan Koca'ya yanıt geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın. @drfahrettinkoca" ifadelerini kullandı.