Acun Ilıcalı'dan TV8 açıklaması: Baskı altındayım

16 Eylül 2020 Çarşamba, 16:46

Acun Ilıcalı konuk olduğu Haber Global'deki programda daha çok bütçe gerektiğine işaret ederek TV 8 hakkında açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı programda, "Talibimizin olması çok mutluluk verici bir olay. Satılık mıyız, değiliz. Ama doğru yatırım görürsek, tamamını satalım gidelim değil. TV8 benim hayallerimi gerçekleştirdiğim bir alan onu da kaybetmek istemiyorum. Eğer karşı grup bizim hayallerimizi gerçekleştirecekse olabilir. Kuzey Avrupa'dan baskı altındayım ama güzel de bir şans. Bizim hayallerimiz var ve bunun için daha çok bütçe gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TV8 CİDDİ PARA KAZANIYOR

Ilıcalı ayrıca, "TV8 ciddi para kazanıyor. Belki ilk sene arşiv yapmak için yatırımsal zararımız oldu" dedi.

KURACAĞI DİJİTAL PLATFORM'UN İÇERİĞİNDE NELER OLACAK?

Kurcağı yeni platform hakknda da konuşan Ilıcalı, "Netflix'i takdir ediyorum. Netflix bizim için kardeş bir kurum gibi. Amaç Netflix'i yenmek değil amaç bu platformda başarılı olmak. Neflix'e rakip olma gibi bir durum söz konusu değil. Alanlarımız aynı değil. Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz. Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.