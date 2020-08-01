Acun Ilıcalı'nın takımından çok konuşulacak transfer

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:21

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard, transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil sarılı ekip Dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı..

Survivor 2020’nin final programında ”Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, büyük müjdeyi vermişti. Ilıcalı, ayrıca Hollanda kulübü Fortuna Sittard'a da takipçi desteği istemişti. Bu isteğin ardından kulübün Instagram’daki takipçi sayısı 24 saat içinde 5 kat artmıştı. Fortuna Sittard’ın şu anda ise 108 bin takipçisi var.

Almanya’nın Kicker gazetesinin haberine göre Acun Ilıcalı’nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze’nin kardeşini transfer etmek istiyor.