Adalet Bakanlığı’ndan takipsizlik kararı verilen dosyalarla ilgili dikkat çeken talep

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Adalet Bakanlığı, mahkemelerden bugüne kadar pek çok muhalif hakkında işlem yapılan Cumhurbaşkanına hakaret ve devletin kurumlarını aşağılama suçu kapsamındaki dosyalarla ilgili ayrıntılı bilgi talep etti.

Yazıda, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş ise de karara karşı itiraz olup olmadığı ve itirazın kesinleşip kesinleşmemesiyle ilgili de bilgiler talep edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Normal bir işlem gibi görülse de bu yazıyı alan hâkim elindeki derdest dosyada ya da gelecekte bakacağı dosyalarda nasıl baskı altında kalmaz? Nasıl bağımsız karar verebilir?” diye konuştu.

AYRINTILI BİLGİ İSTENDİ

Adalet Bakanlığı tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda Cumhurbaşkanına hakaret ve Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve devletin kurumlarını aşağılama suçu kapsamındaki dosyalarla ilgili ayrıntılı bilgi talep edildi. Söz konusu yazı Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla da ilgili mahkemelere gönderildi.

Yazıda; bugüne kadar pek çok muhalif hakkında işlem yapılan Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasını düzenleyen 299. madde ile Türk milleti, Türkiye devleti ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen 301. madde kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş ise de karara karşı itiraz olup olmadığı ve itirazın kesinleşip kesinleşmediğiyle ilgili bilgilerin de her bir dosya için ayrı ayrı bildirilmesi istendi.

‘YARGI VESAYET ALTINDA’

Hukuktan sorumlu CHP’li Erkek, iktidarın ülkeyi yönetemedikçe daha çok baskı kurmaya başladığını ancak baskılar arttıkça da ülkenin iyice yönetilemez hale geldiğini belirtti. İktidarın “baskı iklimini ancak adaletle bahara” çevirebileceğini söyleyen Erkek, “İktidarın tarafsız ve bağımsız yargı inşa etme amacı varsa ona göre davranmak zorunda. Çünkü adalet söylemden daha çok eylem meselesidir.

Yargı, ağır bir sivil vesayet altında. Bu zihniyet reform yapamaz” dedi.Hukuktan sorumlu CHP’li Erkek, iktidarın ülkeyi yönetemedikçe daha çok baskı kurmaya başladığını ancak baskılar arttıkça da ülkenin iyice yönetilemez hale geldiğini belirtti. İktidarın “baskı iklimini ancak adaletle bahara” çevirebileceğini söyleyen Erkek, “İktidarın tarafsız ve bağımsız yargı inşa etme amacı varsa ona göre davranmak zorunda. Çünkü adalet söylemden daha çok eylem meselesidir. Yargı, ağır bir sivil vesayet altında. Bu zihniyet reform yapamaz” dedi.