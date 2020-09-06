‘Adalet istemekten vazgeçmeyiz!

06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin 806’ncısını gerçekleştirdi. Bu haftaki eylem de koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden canlı yapıldı.



Cumartesi Anneleri, bu haftaki açıklamalarında 12 Eylül 1994’te gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Kenan Bilgin’in akıbetini sordu.

Yetkilileri göreve çağıran Cumartesi Anneleri, “Kenan Bilgin’in gözaltında kaybedilişinin 26. yılında bir kez daha adli ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz: AİHM kararları devlet açısından bağlayıcıdır.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uymaması, hukukun üstünlüğü ilkesini ağır biçimde ihlal etmesi demektir.

Bu ihlale son verin; Kenan Bilgin’in gözaltında işkence ile öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesi ile ilgili etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmesini sağlama görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin Kenan Bilgin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz! 107 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.