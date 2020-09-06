‘Adalet istemekten vazgeçmeyiz!
Cumartesi Anneleri, eylemlerinde 806. haftada.
Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının
akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle sürdürdükleri
eylemlerinin 806’ncısını gerçekleştirdi. Bu haftaki eylem de koronavirüs
salgını nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden canlı yapıldı.
Cumartesi Anneleri, bu haftaki açıklamalarında 12 Eylül
1994’te gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Kenan
Bilgin’in akıbetini sordu.
Yetkilileri göreve çağıran Cumartesi Anneleri, “Kenan
Bilgin’in gözaltında kaybedilişinin 26. yılında bir kez daha adli ve siyasi
makamları göreve çağırıyoruz: AİHM kararları devlet açısından bağlayıcıdır.
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına
uymaması, hukukun üstünlüğü ilkesini ağır biçimde ihlal etmesi demektir.
Bu ihlale son verin; Kenan Bilgin’in gözaltında işkence ile
öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesi ile ilgili etkin bir soruşturma ve
kovuşturma yürütülmesini sağlama görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse
geçsin Kenan Bilgin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten
vazgeçmeyeceğiz! 107 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan
kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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