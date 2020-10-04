Adana Demirspor - Adanaspor: 0-0
TFF 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Mehmet Kapluhan (xxx)
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Chedjou (xx), Rassoul (xx), Okan (x) (Dk. 74 Süleyman x), Hasan (x)(Dk. 73 Lanzafeme (x), Traore (xx)(Dk. 63 Gökhan (x), Pa Dibba (xx), Kerim (x) (Dk. 46 Sinan x), Emircan (x) (Dk. 63 Sedat x), Mehmet (xx)
ADANASPOR: Karacic (xx) - Eren Korkmaz (xx), Donkor (xx), Furkan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Tevfik (xx), Roni (x) (Dk. 68 Ergin x), Celil (x) (Dk. 77 Umut), Ryan (x) (Dk. 46 Ömer x), Ozegovic (x) (Dk. 85 Eren)
SARI KARTLAR: Hasan, Anıl, Traore, Emircan, Tarık, Sinan, Sedat, Mehmet, Dibba (Adana Demirspor) - Ozegovic (Adanaspor)
TFF 1’inci Lig’in 4’üncü haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.
8’inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor’da Traore, çalımlarla Adanaspor kalesine sokuldu. Traore’nin ceza sahası yayı üzerinden gönderdiği sert şutu kaleci Karacic, kornere çeldi.
16’ncı dakikada Adanaspor’da orta sahada topu alan Tevfik, ceza sahası dışına kadar topu sürdü ve şutunu gönderdi. Meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.
25’inci dakikada Adanaspor’un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Ryan topu ileri taşıdı. Ryan’ın ortasında topa yükselen Ozegovic’in kafa vuruşunda top kaleci Zubas’ta kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
46’ncı dakikada Adana Demirspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Pa Dibba içe kat ederek şutunu gönderdi ancak kaleci Karacic topun sahibi oldu.
80’inci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Adana Demirspor’da Sinan, topu ceza sahası içerisindeki Pa Dibba’ya gönderdi. Dibba’nın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı.
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