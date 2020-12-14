Adana Demirspor'da deprem!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 01:57

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, futbolcuları Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yollarını ayırdı.

Mavi-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Erkan Zengin ve Volkan Şen ile görüşme yapıldığı belirtildi.

Görüşmelerin ardından her iki futbolcuya takım bulmaları için izin verildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Kendilerine takımımıza verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder futbol yaşamlarında başarılar dileriz."ifadesi kullanıldı. Demirspor teknik direktör Ümit Özat'la da yollarını ayırmıştı.



