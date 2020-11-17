Adana Demirspor’da koronavirüs şoku: Tam 37 kişi

Demirspor'da 9’uncu haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele uygulanan koronavirüs testinin ardından, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

DHA
17 Kasım 2020 Salı, 18:55
Adana Demirspor’da koronavirüs şoku: Tam 37 kişi
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da yapılan açıklamada, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Son yapılan testin ardından Mavi-lacivertli kulüpte pozitif vaka sayısı 37’ye yükseldi.
Adana Demirspor’da 7 Kasım’da yapılan açıklamada, ligin 9’uncu haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele uygulanan koronavirüs testinin ardından, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının ardından 8 Kasım’da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor maçının ertelendiğini duyurmuştu.

8 POZİTİF VAKA DAHA

Mavi-lacivertli kulüpte futbolcular, teknik heyet ve personel karantinaya alındı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada, “İzolasyon sürecinin 10’uncu gününde yapılan testlerin sonucunda, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelimizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Sağlık ekibimizin kontrolünde   süreç devam etmektedir” ifadelerini yer verildi. Yapılan son testin ardından Adana Demirspor’da pozitif vaka sayısı, 37’ye yükseldi.


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