Adana Yüreğir Belediyesi’nde görevli Osman Nuri Ünsal'a, Atatürk'e hakaretten 'göstermelik' soruşturma

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ve FETÖ’yü öven Adana Yüreğir Belediyesi’nde iki müdürlük görevini birden yürüten Osman Nuri Ünsal hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ‘göstermelik’ olduğu ortaya çıktı.

Ünsal’ın görevlerinden el çektirildiği iddia edildi ancak bu konuda resmi açıklama yapılmadı. Resmi kayıtlara göre, Ünsal’ın belediyeye ait Yüreğir İmar AŞ şirketinde yönetim kurulu üyeliği devam ediyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Göstermelik soruşturma başlatıldı. Ancak iki yıldır belediye şirketinde yönetici. Neden hâlâ görevde? Ata’mıza hakaret edenler cezasız kalıyor. Bu durum da Atatürk düşmanlarını cesaretlendiriyor’’ dedi.

Yüreğir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın ve Yayın Müdürlüğü görevini bir arada yürüten Osman Nuri Ünsal, “Hayatımda hiç iki ceketim olmadı.’ M. Fethullah Gülen”, “Atam. Sen rahat uyu. Sakın uyanma. Ülkeyi daha yeni toparladık” ve “Biz akıllı ve laf dinleyen çocuklarız. Bize 19 Mayıs Atatürk’ü ‘Anma’ Bayramı dediler, biz de anmıyoruz” paylaşımları ortaya çıkmış ve sözkonusu paylaşımlar tepki çekmişti. Tepkilerin ardından Yüreğir Belediyesi’nden yapılan açıklama ile “Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir’in Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile Ünsal hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep ettiği” duyurulmuştu.

CHP’li Bulut, Atatürk’e hakaret eden, FETÖ’ye övgüler düzen Ünsal hakkında sadece disiplin soruşturması başlatıldığını belirterek, “Tepkiler dinmeyince, Ünsal’ın yürüttüğü iki ayrı müdürlük görevinden el çektirildiği iddia edildi. Görevden almaya ilişkin belediyeden yapılan resmi bir açıklama yok. Öte yandan Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Ünsal yaklaşık iki yıldır belediyeye ait Yüreğir İmar AŞ adlı şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Aynı kayıtlara göre, görev süresinin dolmasına da yaklaşık 6 ay var. Kamuoyu adına, Yüreğir Belediye Belediye Başkanı’na soruyorum, FETÖ artığı bu şahıs, iddia edildiği gibi müdürlük görevlerinden alındı mı? Yüreğir İmar AŞ’deki görevine devam edecek mi? Yoksa şirketten ‘huzur hakkı’ adı altında çift maaş almaya devam mı ediyor? Yüreğir Belediyesi bunu bir an önce kamuoyuna açıklamalı” ifadelerini kullandı. Son dönemde Atatürk’e hakaret eden, lanet okuyan tüm meczupların cezasız kaldığına dikkat çeken Bulut, “Bu durum maalesef Türkiye’deki Atatürk düşmanlarını cesaretlendiriyor. ‘Nasıl olsa yapan cezasız kalıyor’ anlayışına neden oluyor. Hal böyle olunca her geçen gün Ata’mıza hakaret edenlerin sayısı artıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e söylenen bu çirkin sözlerin karşılıksız kalmaması için sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.