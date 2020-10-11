Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

11 Ekim 2020 Pazar, 10:01

Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Seyhan’da bulunan eve yapılan operasyonda, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda, ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







