Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da polis tarafından eve düzenlenen baskında, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.

DHA
11 Ekim 2020 Pazar, 10:01
Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Seyhan’da bulunan eve yapılan operasyonda, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda, ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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