Adana’da 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da polis tarafından eve düzenlenen baskında, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Seyhan’da bulunan eve yapılan operasyonda, piyasa değeri 950 bin lira olan 3 bin 220 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda, ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
SERBEST KALDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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