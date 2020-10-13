Adana'da 39 bin hektar alan maden sahası yapılmak için ihaleye çıkarıldı
CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da yaklaşık 39 bin hektar alanın maden sahası yapılmak için ihaleye çıktığını belirterek, "Bu yanlıştan dönülmeli, ihale iptal edilmelidir" dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’da 37 noktada yaklaşık 39 bin hektar alanın maden sahası yapılmak için ihaleye çıkarılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.
Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soru önergesi sunan Burhanettin Bulut, “Adana’nın ormanları, tarım alanları, meraları maden sahalarının tehdit altındadır” dedi.
39 BİN HEKTAR ALAN İHALEYE AÇILDI
Maden Petrol Arama Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılının Temmuz ayından bugüne kadar geçen sürede 78 ilde 2685 noktada yaklaşık 1 milyon 700 bin hektar büyüklükteki ruhsat alanlarını ihaleye çıkardığını kaydeden Bulut, Adana’da da 37 noktada yaklaşık 39 bin hektar ruhsat alanının ihaleye çıkarıldığını bildirdi.
İHALE İPTAL EDİLMELİDİR
İhaleye çıkarılan madencilikle ilgili alanların, çoğunlukla orman ve mera alanları ile sulak ve verimli tarım alanlarını kapsadığına işaret eden Bulut, “Maden sahalarının varlığı toprağımıza, suyumuza, insanımızın sağlığına ve bölge ekosistemine geri dönüşü imkansız zararlar verecektir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli, ihale iptal edilmelidir” dedi.
SAĞLIĞA VE DOĞAYA ZARARLARI ARAŞTIRILDI MI?
CHP’li Bulut Bakan Dönmez’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
Madenlerin neden olduğu çevresel olumsuzluklar ortada iken 78 ilde 2685 noktada yaklaşık 1 milyon 700 bin hektar büyüklükteki ruhsat alanlarının ihaleye çıkarılmasının gerekçesi nedir?
İhale alanları kimler tarafından, hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
Adana’da ihaleye açılan alanlarda hangi madenler çıkarılacaktır?
Söz konusu ihale alanlarının çevre ve insan sağlığına zararlarına yönelik herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?
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