Adana'da hafif ticari aracın çarptığı iki kız kardeş yaşamını yitirdi
Adana'da karşıdan karşıya geçerken hafif ticari aracın çarptığı iki kız kardeş yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Batuhan S'nin kullandığı 01 NT 500 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mona Allaf (22) ve kardeşi Sidra Allaf'a (19) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen iki kardeşin yakınları gözyaşı döktü.
Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalandı.
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
En Çok Okunan Haberler
- Gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- 'Bankaların 30 Eylül cinliği' dedi, uyardı
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- Kadınlara para verip, falakaya yatırmış!