Adana'da IŞİD davasında yargılanan 9 sanıktan 8'ine 'delil yetersizliği'nden beraat
Adana'da, IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 9 sanıktan biri, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise tamamının beraatine karar verildi.
Adana'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması görüldü.
Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, IŞİD'e katılımı arttırmak amacıyla örgütsel ders ve toplantılar düzenledikleri ve örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan kişilerle irtibatları belirlenen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Sanık M.K. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben örgütsel hiçbir toplantıya katılmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Duruşmaya katılan diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı tutuksuz sanık M.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.
Video Haberler
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
- İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!
- Düğünde kan aktı!
En Çok Okunan Haberler
- Felakete gidiyoruz
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Dört Çinli şirket, ihaleye hazırlanıyor
- MB'nin anketi: İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Montrö anketinde çarpıcı sonuçlar
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- AKP'li üye sert suçlamalarla istifa etti