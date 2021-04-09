Adana'da IŞİD davasında yargılanan 9 sanıktan 8'ine 'delil yetersizliği'nden beraat

09 Nisan 2021 Cuma, 14:56

Adana'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması görüldü.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, IŞİD'e katılımı arttırmak amacıyla örgütsel ders ve toplantılar düzenledikleri ve örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan kişilerle irtibatları belirlenen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık M.K. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben örgütsel hiçbir toplantıya katılmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı tutuksuz sanık M.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.