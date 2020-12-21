Adana'da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 10:43

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’nin Kobane diye bilinen Ayn-el Arab bölgesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren 5 şüphelinin, bir süre önce Adana’nın Karataş ilçesine yerleştiklerini tespit etti.





Şüphelilerin Tuzla Mahallesi’ndeki mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda örgüt propagandası yaptıkları bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Çadırların bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çadırlarında yapılan aramalarda tabanca, 5 fişek, şarjör, 5 cep telefonu, 5 SIM kart, 3 hafıza kartı ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



