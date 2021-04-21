Adanaspor taraftarı, anonim şirket yapısına tepkili

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:24

TFF 1. Lig'in 14. sırasında yer alan Adanaspor'da kulübün anonim şirket oluşuna ve sahiplik yapısına tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada #AdanasporİçinÖzgürlük sloganıyla kampanya yaparak yönetimde söz sahibi olmak için imza toplamaya başladı. "Adanaspor İçin Özgürlük Hareketi" adı altında yayınlanan, çeşitli tribün grupları ve taraftar derneklerinin destek verdiği bildiride, şirket yapısının binlerce taraftara zarar verdiği savunuldu:

"Adanaspor'un anonim şirket yapısı süreçte Adanaspor'a ve binlerce taraftarına manevi zararlar vermiştir.

Bir anlamda 'Adanaspor'un velayetini alan' anonim şirket, vasi görevlerini yerine getirmemiş, kulübe yıllarca hiçbir yatırım yapmadığı gibi, manevi yönden hem kulübün, hem taraftarın zarar görmesine neden olmuştur.

Mevcut yönetimin taşıyamayacağı bir yüke dönüşen Adanaspor, şehirde sürekli yıpranan ve kan kaybeden bir kulüptür artık. Süper Lig ikinciliği olan, Türkiye'yi UEFA’da ve Balkan Kupası'nda temsil eden, yine Süper Ligde iki kez gol kralı çıkaran, altyapısından onlarca futbolcuyu ülke futboluna kazandıran, Türkiye’de kadın başkana sahip olan, o ihtişamlı ve gölgesi ağır olan “Adanaspor" adı değersizleştirilmiş ve sıradan bir kulüp seviyesine düşürülmüştür.

Ne yazık ki bugün, alt ligde bile kümede kaldığına sevinen bir takımdan başka bir şey değildir Adanaspor. Mevcut Anonim Şirket tarafından alındığı ilk gün gibi, hala bir “kâğıt parçası” olan, alt yapısı izbe bir odaya sıkıştırılmış, A takımı bile ancak mahalle sahası olabilecek bir tesiste çalışan, yani, 15 yıllık süre zarfında dikili tek ağacı bile olmayan Adanaspor'un, “anonim şirket yapısının feshedilmesini” ve yönetme, karar verme, tercih etme hak ve özgürlüklerinin bir ailenin değil, Adanaspor taraftarının inisiyatifinde olmasını istiyoruz."

"BAŞKAN OLMA HAYALİNİN PEŞİNDEYİZ"

Turuncu-beyazlı taraftarlar, sözlerine şöyle devam ettiler:

"Anonim şirket yönetiminin şekli ve uygulamaları, amatör takım seviyesinden öte bir yerde değildir. Adanaspor taraftarının seçeceği herhangi bir yönetim, her detayda, mevcut yönetimden çok daha iyisini yapacak seviyede olacaktır. Geleceğimizin bir aile tarafından adeta ipotek altında olması daha fazla tahammül edilecek bir durum değildir.

Muhtemel başarısızlıklarda da sorumlunun doğrudan taraftarın ve seçtiği yönetiminin olduğu bir dönemin başlamasını diliyoruz.

Sonuç olarak, Adanaspor’un geleceği bir kişinin alacağı ve uygulayacağı kararlara mahkum olamaz. Kulübün bu günkü yönetim yapısı şehri ve taraftarı tamamen dışarda tutmakta; acıyı, kederi, kaybetme duygusunu kitlelere yıkmaktadır. Kurumsal anlamda geleceğe dair hiçbir umut vermeyen/veremeyen yönetim, Adanaspor’u sonunda ancak bir cenaze olarak terk edecektir. İyice yıprattıkları camiayı en nihayetinde yok edecekleri aşikardır.

Adanaspor yok olmadan, o “kâğıt parçası” hangi gerekçeyle Anonim Şirket yapısına verildiyse, aynı gerekçeyle geri alınmalıdır.

Yönetimsel olarak yeniden özgürleşip kendi kaderimizi tayin etme hakkını almak istiyoruz. Bugün herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gün Cumhurbaşkanı olma hayali kurabilir ama hiçbir Adanasporlu bir gün Adanaspor Başkanı olma hayali kuramaz.

Biz, o hayalin de peşindeyiz! Bizi yakan veya ısıtan, kendi ateşimiz olsun.

Saygılarımızla,

Adanaspor İçin Özgürlük Hareketi"



