Adapazarı'nda köpeğe tecavüz vakası
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda hayvan sever iki arkadaşın yaralı halde bulduğu köpeğin, veterinerdeki muayenesinde tecavüze uğradığına dair bulgulara rastlanıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Adapazarı’nda yaklaşık 3 yıldır ormanlık alanlara terk edilen sokak hayvanlarını besleyen Özcan Özden ve arkadaşı Turhan Hurma, Karakamış Mahallesi D-020 kara yolu yanındaki ormanlık alanda yavruları olan bir köpeği besledikleri sırada hayvanın karın bölgesinden yaralanmış olduğunu fark etti.
2 arkadaş, köpeği ve yavrularını özel bir kliniğe götürdü. Yapılan incelemede köpeğin tecavüze uğradığına dair bulgulara rastlanılınca durum polis ve jandarmaya bildirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Aynı bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını belirten Turhan Hurma, "Daha önce de aynı bölgede tecavüz olayı yaşanmıştı. Yetkililere bu konuyu bildirmiştik. Yine bir tecavüz olayına rastladık. Hayvanımızı veterinere götürdük. Veterinerin verdiği rapora göre, bıçakla yaralandığı kesin ve hayvana tecavüz ihtimalinin de yüksek olduğunu söyledi. Veteriner birtakım farklı hücrelerle karşılaştığını söyledi. Burası suçlu yuvası haline dönüştü. Ormana bakmakla yükümlü olduğunuz hayvanları atmayın. Lütfen hep beraber bu hayvanlara sahip çıkalım. Bu hayvanlar devletimizin malıdır, canıdır" dedi.
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