ADD’den Kubilay açıklaması: ‘Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni sindiremeyenler var’

22 Aralık 2020 Salı, 11:44

Kerman, yazılı açıklama ile 23 Aralık 1930’da, Cumhuriyet tarihinin “en korkunç irtica olaylarından birisinin” yaşandığını vurguladı. “90 yıl önce, İzmir Menemen’de laik Cumhuriyeti kafirlik olarak gören karanlık güçler, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, acımasızca ve alçakça katletmişlerdir” diyen Kerman, “Derviş Mehmet isimli yobaz ve arkadaşları Menemen’e gelerek türlü yalanlarla halkı kışkırtmış, ‘şeriat isteriz’ çığlıkları atmıştır. Bu olaylara engel olmak isteyen Asteğmen Kubilay’ı başını keserek öldürmüş ve kanını içmişlerdir. Bütün bu olayları sözde din adına gerçekleştirirken, bağnaz ve alçakça zihniyetlerini de ortaya koymuşlardır” dedi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, olaya “Bu aslında Cumhuriyetin ve bizim başımızı kesmektir” sözleri ile tepki gösterdiğini anımsatan Kerman, şunları kaydetti:

“Kutsal dinimizi sömürenler Atatürk devrimlerini ve Türkiye’nin çağdaşlaşmasını asla içlerine sindirememişlerdir. Buna benzer olaylar, Çorum’da, Sivas’ta, Kahramanmaraş’ta yaşanmış, pek çok masum insan katledilmiştir. Menemen olayları yüzyıllardan beri dini siyasete alet eden hareketlerin bir tekrarıdır. Bugün de ülkemizde Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni içine sindiremeyenler vardır. Bunların amacı açık ve bellidir. Ülkemizde tarikat ve cemaatler her alanda etkin bir faaliyet sürdürmektedir ve ne yazık ki binlerce öğrenci bu anlayışa teslim edilmiştir. Buradan, bir kere daha sesleniyoruz; bu ülkenin insanları asla orta çağ karanlığında yaşamayı kabul etmeyecektir. ‘Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler ve mensupların memleketi olamaz.’ Bundan 90 yıl önce laik Cumhuriyetimiz için şehit düşen Kubilay’ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi saygı ve minnetle anıyoruz. Bıraktıkları emanetin bekçisiyiz.”