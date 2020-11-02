Adele, 400 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti
Yeni imajıyla pek çok markanın hedefine yerleşen Adele'in 40 milyon Sterlin ( 400 milyon TL) değerindeki reklam teklifini reddettiği öğrenildi.
Görsel: BBC
Adele, kazandığı sağlıklı imajıyla pek çok markanın hedefinde. Ancak 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 40 milyon sterlinlik (400 milyon TL) diyet reklamı teklifini kabul etmedi.
The Sun’ın, Adele’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ünlü şarkıcı, uzun zamandır beklenen yeni albümüne odaklanmak istediği için aralarında diyet planı, yemek şirketi, yemek kitabı, egzersiz videosu, hatta podyum modelliği gibi milyon dolarlık pek çok teklifi reddetti.
Adele, geçtiğimiz günlerde ünlü skeç programı Saturday Night Live’a katılmış, hem programın sunuculuğunu üstlenmiş, hem şarkı söylemi hem de skeçlerde yer almıştı. Programda kilo vermesiyle ilgili esprili bir konuşma yaparak, “Beni son görüşünüzden beri çok çok farklı olduğumu biliyorum. Ama aslında tüm Covid kısıtlamaları ve seyahat yasakları nedeniyle hafif seyahat etmek zorunda kaldım ve yalnızca yarımı getirebildim, bu benim seçtiğim yarısı” ifadesini kullanmıştı.
Diyet ve sporla 45 kilodan fazla veren ünlü şarkıcının değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den ayrılması sonrası başlamıştı. İlk kez 24 Ekim 2019’da görüntülenen Adele, fiziki değişim sinyalini vermiş, Cadılar Bayramı fotoğrafında, Adele’in artık eskisi gibi kilolu olmadığı görülmüştü.
Grammy rekortmeni şarkıcı, Harry Styles ve James Corden ile birlikte gittiği Karayipler tatilinde tamamen incelmiş haliyle objektiflere yansıdı.
Öte yandan Simon Konecki ile 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen Adele, geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.
Kaynak: NTV
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