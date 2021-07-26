Adı Soylu ile anılan ismin ortağının İsrail bağlantısı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:47

"Başarıyla bitirilen bir işin verdiği haz para ile ölçülemez" diyordu EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu.

Bundan yaklaşık 5 sene önce röportaj veren Ekşioğlu, konuşmasının devamında ise "Bir şeyi elde etmeniz için öncelikle çok istemeniz sonra da Allah’ın onu size nasip etmesi lazım" diyordu.

Bu iddialı konuşmadan 5 sene sonra ise üzerine Ekşioğlu'nun bir işi nasıl "başarıyla" bitirdiği ortaya çıktı. Ekşioğlu'nun yargıdan emniyete güçlü isimlerle bağlantısı vardı. Nitekim Ekşioğlu, bürokrasiyle olan yakın ilişkisini şirketinin internet sitesinden yayımladığı fotoğraflarla da gösteriyordu. Fotoğraf verdiği isimler arasında, dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AKP'li Binali Yıldırım, Çevre ve Şehiriclik Bakanı Murat Kurum, Jandarma komutanı ve hakkındaki iddialar günden güne artan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı.

SOYLU AİLESİNİN ŞİRKETİYLE YAN YANA

Ekşioğlu'nun, Soylu ailesinin şirketiyle de ilişkisi vardı. Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu, Ekşioğlu'nun İstanbul Akmerkez iş merkezinde bulunan şirketine komşuydu. Mehmet Soylu, RD Global adlı şirketle Ekşioğlu’nun yöneticileriyle sürekli yan yanaydı.

Ekşioğlu'nun asıl işi savunma sanayi üzerineydi. Paramount Otel'e askeri araçla girdiği söylenen Ekşioğlu'nun EKBA Holding'e bağlı 5 şirketi daha vardı. Bu şirketlerden CEMD Defence ve ICE Defence savunma sanayi alanında iş yapıyordu.

MİT’E VERİLEN YAZILIM İSRAİL’DEN Mİ ALINDI?

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ise yaptığı açıklamalarda, Ekşioğlu'nun, İsrail'den 3 milyon dolara alıp, MİT'e 50 milyon dolara sattığı WhatsApp ve Twitter takibi yapan yazılımı sattığını iddia etti. Evet, Cihan Ekşioğlu, 4 yıl önce bir dergiye verdiği röportajda MİT'e yazılım verdiklerini söylüyordu. Ancak yazılımın bedeli üzerine bir açıklama yoktu. Ve bu yazılımın İsrail malı Allot NetXplorer adlı yazılımı olduğu iddiası vardı.

Ekşioğlu'nun CEMD Defence (Savunma) şirketinin geçmişinde ise bir İsrail detayı daha yer alıyordu.

CEMD Defence şirketi, 2014 yılında İzmir'de kurulmuştu. Kurucu ortaklar Songül Bayram ve Mehmet Durmaz'dı. Bir sene sonra ise Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezini beraber ele geçirdiği ortaya çıkan ve hakkındaki FETÖ dosyası kapatılan Burak Başlılar şirkete ortak oldu. Şirket daha sonra İstanbul'a taşınıyor, Ekşioğlu'nun eşi Canan Ekşioğlu'na geçiyor ardından ise Cihan Ekşioğlu İstanbul'daki CEMD Defence'ın sahibi oluyordu.

Öte yandan Ekşioğlu, Mehmet Durmaz ile ortak olduğunu ve beraber savunma sanayi alanında iş yaptıklarını söylüyordu.

Peki kimdi Mehmet Durmaz. Konuyla ne ilgisi vardı?

EKŞİOĞLU’NUN, OĞLUNA CASUSLUK OPERASYONU DÜZENLENEN ORTAĞI

Ekşioğlu, Durmaz için "Yaklaşık 20 yıldır savunma sanayinde etkili bir şekilde çalışmış ve Türkiye’ye yurt dışından 5-6 milyar dolarlık askeri malzeme getirerek satmış bir iş adamıdır." diyordu.

Ancak Mehmet Durmaz söylendiği gibi sadece bir iş insanı mıydı? Hayır.

Mehmet Durmaz'ın adı 2021'in başlarında gündeme geldi. Savunma Sanayii Başkanlığı’ndaki "casusluk ve rüşvet operasyonu"nu düzenlendi. MİT ve Emniyet’in ortak operasyonunda, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki gizli bilgileri sızdırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 4 isimden biri Emre Alp Durmaz'dı.

Emre Alp Durmaz, Ekşioğlu'nun "ortağım" dediği Mehmet Durmaz'ın oğluydu. Operasyonda, gizli bilgilerin İsrail'e sızdırıldığından bahsediliyordu.

Ekşioğlu-Savunma Sanayi Başkanlığı-Durmaz ailesi arasında bir İsrail ayrıntısı daha vardı. Durmaz, İsrail merkezleri 2 önemli silah firması olan İsrael Aerospace Industries (IMI) ve İsrael Aircraft Industry’nin (IAI) Türkiye temsilciliğini yapıyordu. IAI firması Türkiye’ye bir türlü verim alınamayan HERON’ları satan firma olarak biliniyordu.

Yani Ekşioğlu, MİT’e bir yazılım “veriyordu”. Yazılımın İsrail menşeili olduğu iddiasından bahsediliyordu. Ardından Ekşioğlu’nun bu yazılımı İsrail’den 3 milyon dolara alıp 50 milyon dolara sattığı iddia ediliyordu. Ve Ekşioğlu’nun ortağım dediği ismin İsrail merkezli silah firmalarının Türkiye temsilcisi olduğu ortaya çıkıyordu. Üstelik bu ortağın oğluna, Savunma Sanayi Başkanlığı’nda rüşvet-casusluk operasyonu düzenleniyordu.

Evet, "Başarıyla bitirilen bir işin verdiği haz para ile ölçülemez" diyordu Ekşioğlu...