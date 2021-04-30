Adıyaman'da ilçe girişine barikatlı önlem

30 Nisan 2021 Cuma, 14:24

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerdeki farklı noktalarda oluşturdukları uygulama noktalarında dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamanın ilk günü cuma namazı kılmak isteyenler ise adreslerine en yakın camiye gidip, sosyal mesafe kuralına uyarak, namaz kıldı.

Çelikhan'daki denetimlerde de ilçeye giriş yapmak isteyenlerin belgeleri, sürücüler ile yanlarındaki kişilerin muafiyet durumu kontrol edildi.