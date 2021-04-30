Adıyaman'da ilçe girişine barikatlı önlem
ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek kısıtlamanın ilk günü cadde ve sokaklar, boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerdeki farklı noktalarda oluşturdukları uygulama noktalarında dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.
Kısıtlamanın ilk günü cuma namazı kılmak isteyenler ise adreslerine en yakın camiye gidip, sosyal mesafe kuralına uyarak, namaz kıldı.
Çelikhan'daki denetimlerde de ilçeye giriş yapmak isteyenlerin belgeleri, sürücüler ile yanlarındaki kişilerin muafiyet durumu kontrol edildi.
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