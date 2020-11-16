Adnan Menderes Külliyesi Ve Demokrasi Platformu Derneği'ne zorla tahliye

16 Kasım 2020 Pazartesi, 17:03

Eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının bulunduğu Topkapı anıtmezarı mevkiinde 1994 yılında kurulmuş olan Adnan Menderes Külliyesi Ve Demokrasi Platformu Derneği merkezi, Zeytinburnu Kaymakamlığı tarafından “Fuzuli işgal nedeniyle tahliye” gerekçesiyle 16 Kasım 2020 tarihinde bir memur ve zabıta mensupları ile emniyet birimlerince tahliye edildi.

Adnan Menderes Külliyesi Ve Demokrasi Platformu Derneği’nin avukatı Kadir Kartal, karara ilişkin “Usulüne aykırı olarak hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde yerimizden ediliyoruz" dedi.

Kartal, süreci şöyle anlattı:

"Bina 1993’te inşa edilmiş olup 1994’te derneğe ev sahipliği yapmaya başlamış ve 1998’de bir kısmı camii de yapılarak günümüze kadar gelmiştir. Adnan Menderes Külliyesi Ve Demokrasi Platformu Derneği anıtmezarın bakımını ve güvenliğini sağlamak adına sosyal bir dernek olarak Aydın Menderes’in talimatı ile bu dernek kurulmuştur. O tarihten bu yana bütün devlet erkânı tarafından bilinen ve takdir edilen derneğimiz Turgut Özal tarafından verilen talimat ile protokol odası olarak kullanılan alana yerleşmiştir. Ayrıca bu dernek adından anlaşılacağı üzere 'Külliye' yani caminin de her türlü bakımını yapmaktadır."

“BİNA TAMAMEN BOŞALTILIYOR”

Zeytinburnu zabıtalarının dernek mensupları ile münakaşaya girip içerideki eşyaların tümünü teslim aldığını belirten Avukat Kartal, yapılan işlemin hukuksuz olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Kaymakamın bir şey yapabilmesi için 3090 sayılı yasaya göre; 2 aylık bir süre içerisinde mülke birileri gelip hukuksuz bir şekilde orayı işgal etmişse uygulaması gereken bir kanundur ve kaymakamlığa ancak o zaman yetki verilebilir. Adnan Menderes Külliyesi Ve Demokrasi Platformu Derneği binada 1994’ten beri olmasına rağmen “işgalcisiniz” diye bir yazı yazıp illegal bir tahliye kararı yok hükmündedir. Tamamen hukuksuz, tamamen kanunsuz ve oldubittiye getirilen bir durum içindeyiz. Dernek kurulduktan bir süre sonra (1998’de) buraya bir camii yapılmış, Fatih müftülüğünün ve kaymakamlığın dediğine göre derneğimiz camiinin müştemilatıymış ve biz işgalciymişiz. Bu ad altında kanunsuz bir şekilde görevlerini kötüye kullanıyorlar. Zeytinburnu ilçe emniyet müdürü ve yardımcısı, Zeytinburnu belediyesi zabıtaları, Zeytinburnu müftüsü ve müftülüğün görevlendirdiği kişiler ile derneğimize geldiler; kamyon getirmişler ama direnişimiz nedeniyle içerideki eşyaları olduğu gibi bırakarak kapıların kilitlerini değiştirdiler ve derneğin yönetim kurulunu kapı dışarı ediyorlar.

DERNEĞE YAPILAN YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAKTIR

2014’ten beri yazıp çizdiler ama levhasının bile 1994’ten kalma olan derneğimizin 2 aylık bir süreçle ilgisi yoktur ve olamaz. Eğer bu derneğin kurucuları 1994 yılı yerine 2020 ekim ayının başında gelip burada bir dernek oluştursaydı bu işlem yapılabilirdi. Şu an yapılan ise yetkiyi kötüye kullanarak hareket etmek. Görünen o ki derneğin mülkiyetinin camiye bağlanması isteniyor tamamen."

'FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE TAHLİYE' NEDİR?

Fuzuli işgal davası açma yolları kendine ait taşınmazı kendi rızası ve izni olmadan bir başkası, özel veya tüzel kişi, tarafından işgal edilmiş olanların haklarını geri almak isteyenlerin izleyeceği yöntemdir. Bir başka kişiye ait özel mülkiyetin, o kişinin rızası ve muvafakati olmaksızın başka bir kişi tarafında zapt edip, bu taşınmazı kullanan, elinde tutan ya da orada yaşayan gerçek veya tüzel kişiler kanun tarafından fuzuli şagil yani işgalci olarak tanımlanmıştır. Hak sahibi fuzuli şagil olarak da tabir edilen işgalciye dava açabiliyor.











