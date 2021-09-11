AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da atamalar gerçekleşti. Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal, yeni bakan yardımcıları oldu.
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