AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 07:29

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına da atamalar gerçekleşti. Faruk Özçelik ile Ertuğrul Soysal, yeni bakan yardımcıları oldu.