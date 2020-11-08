AFAD, İzmir depreminin ardından 115 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiği, 1034 kişinin de yaralandığını bilgisini paylaşırken, 23 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2020 Pazar, 22:13
AFAD, İzmir depreminin ardından 115 kişi yaşamını yitirdi
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AFAD'dan, İzmir'de yıkıma neden olan depreme ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2846 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1011'i taburcu edilmiş olup, 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi. 


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