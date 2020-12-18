Afganistan’da terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı

Afganistan’da bir ibadethaneye düzenlenen terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

(DHA)
18 Aralık 2020 Cuma, 19:24
Afganistan’da terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı
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Afganistan’ın Gazni kentinde bir ibadethaneye patlayıcı yüklü bir motosikletle terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan medyası, yaralanan ve ölenlerin büyük bir çoğunluğunun çocuk olduğunu duyurdu.


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