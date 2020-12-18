Afganistan’da terör saldırısı: 15 ölü, 20 yaralı

18 Aralık 2020 Cuma, 19:24

Afganistan’ın Gazni kentinde bir ibadethaneye patlayıcı yüklü bir motosikletle terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan medyası, yaralanan ve ölenlerin büyük bir çoğunluğunun çocuk olduğunu duyurdu.