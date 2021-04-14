AFP’den Türkiye analizi: MHP, AKP’nin rotasını belirledi

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:09

Fransız haber ajansı AFP, MHP’nin AKP ve Türkiye siyasetine etkisini analiz etti. Haberde, Bahçeli’nin Erdoğan’ı daha fazla sağa çektiği belirtildi. Bahçeli’nin gizemli bir figür olmayı sürdürdüğü aktarılan analizde, “Muhalefet, Bahçeli'nin hükümete parlamento çoğunluğunu garanti eden oyları sağlaması karşılığında, Erdoğan’ın politikasını daha da sağa doğru yönlendirdiğini söylüyor. Koronavirüs salgını ciddi bir sorun haline geldiğinde Bahçeli, tanıdığı bir mafya patronunun serbest bırakılmasını sağladı” ifadeleri yer aldı.

‘YÜZDE 11 OY ALAN BİR PARTİ İÇİN ETKİSİ FAZLA’

AFP, “Bazıları onu Türkiye’deki iktidarı belirleyen aşırı milliyetçi bazıları da devletin güvenlik politikasının iplerini elinde tuttuğu şeklinde görüyor. Yine de 2018 seçimlerinde yüzde 11 oy oranı alan bir parti için hükümet üzerindeki etkisi aldığı oydan çok daha fazla. Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin iktidarda kalmak için MHP'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olabilir” yorumunda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin AFP’ye demecinde, "Son üç yıldır, Bahçeli'nin tavrı ve davranışı AKP'nin siyasi rotasını belirledi" dedi.

İSTİFAYI MHP ENGELLEDİ

Milliyetçi eğilimli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun MHP’nin gözdesi olduğuna dikkat çekilen haberde, partinin hükümette bakanı olmadığı vurgulandı.

Bahçeli’nin Soylu istifa ettiğinde geri dönmesi için baskı yaptığını öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

“Erdoğan istifayı reddetti ve İçişleri Bakanı şimdi siyasi olarak her zamankinden daha güçlü. Bahçeli’nin etkisi HDP’ye kapatma davasında tekrar ortaya çıktı. MHP’nin parti kongresinden bir gün önce karar duyuruldu. Muhalefet tarafından dava, Erdoğan’ın hediyesi olarak görüldü.”

İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE

Haberde, Bahçeli'nin Erdoğan'ı gerçekte ne ölçüde kontrol ettiği konusunda analistler ve Batılı diplomatlar arasında hala bazı anlaşmazlıklar olduğu aktarıldı. Batılı bir diplomat AFP’ye verdiği görüşte, "Erdoğan ittifakı devam ettirmek zorunda, ancak cumhurbaşkanı Bahçeli tarafından kısıtlandı" dedi.

Başka bir diplomat ise “Bahçeli’nin iktidarı belirleyen siyasetçi... Bahçeli bu rolü oynuyor çünkü Erdoğan ona izin veriyor” yorumunda bulundu.