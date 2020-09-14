Afrin'deki patalamada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya, yaralıların sayısı ise 20’ye yükseldi.
Suriye’nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya, yaralıların sayısı ise 20’ye yükseldi.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı’nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralıların sayısının ise 20'ye yükseldiği duyuruldu.
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