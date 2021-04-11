Afyon Belediyespor'da 7 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA
11 Nisan 2021 Pazar, 08:55
Afyon Belediyespor'da 7 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor sporcuları, teknik ve idari kadro için OGM Ormanspor maçı öncesi gerçekleştirilen Covid-19 PCR testleri sonrasında yedi kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadesi yer aldı.



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