Afyon Belediyespor'da 7 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Basketbol Süper Lig ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor sporcuları, teknik ve idari kadro için OGM Ormanspor maçı öncesi gerçekleştirilen Covid-19 PCR testleri sonrasında yedi kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadesi yer aldı.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Türk gemisine arama
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
- Ayakta kalma krizinde son açıklama Michel'den:
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Kapımızı kırarak içeri girmek istediler
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76