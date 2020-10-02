Ağaç katliamı: Kızılçam dikmek için kızılçamları söktüler!

Ağaç katliamı: Kızılçam dikmek için kızılçamları söktüler!
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık arazide çok sayıda ağaç kesildi.
Çaltözü ve Alaçat kırsal mahalleleri sınırında bulunan ormanlık arazide yapılan kesimi yerinde tespit eden CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, mahalle halkıyla birlikte arazide inceleme yaptı. Alban, genç ağaç diye tabir edilen, boyları 10-15 metreyi bulan ağaçların tamamının kökünden söküldüğünü, yaklaşık 2 bin hektarlık alanda birçok kızılçam ağacının kesildiğini belirtti.
Yetişmiş ağaçların kesilme nedeni hakkında yerel yetkililer ile görüştüğü kaydeden Alban, kendisine verilen bilginin büyük bir çelişki yarattığını ifade etti. Alban, “Bana, ağaçları ıslah edilmiş yeni türleri dikmek için kestiklerini söylediler. Bu nasıl bir mantık anlayamadık. Boyları 10 metreyi aşan ve genç olarak nitelendirilen bir ağacı ne diye sökersin? Kesim yapılan alan zaten genç ağaçlardan oluşuyor. Kızılçam ağacı dikmek için kızılçam ağaçlarını kökünden sökmüşler. Burayı kesmenin amacı bana göre farklı. Kesim yapılan yerlerin içine ulaşım yollarının açılması buraya bir imar planı yapıldığı izlenimini veriyor” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi veren Alban, “Kesim işleminin yapıldığı ormanlık alanın içine ulaşım yollarının açılmasının anlamı nedir? Buraya bir imar işlemi mi uygulanacaktır?” diye sordu.
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