Ağaoğlu açıkladı! Trabzonhspor'un cezası belli olmak üzere!

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:32

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, CAS'a sunulan belgeler ışığında karar verildiği takdirde sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

UEFA, 2019 yılındaki mali tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle Trabzonspor’u 1 yıl Avrupa kupalarından men etmişti. Bordo-mavili ekip ise CAS’a başvurarak karara itiraz etmiş ve 6,5 saatlik duruşmada 30 sayfalık savunma raporunu sunmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA’ya verdiği röportajda konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ağaoğlu “CAS kararıyla ilgili bir tahminde bulunmak mümkün değil, bir temennide bulunmak mümkün. İnşallah CAS Hakimi, sunmuş olduğumuz belgeler doğrultusunda kararını verir. Zaten o belgeler ışığında karar verirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum” dedi.

Başkan, “Karar ne zaman çıkar? Tahmin ediyorum ki bu hafta sonuna kadar çıkar. Yargıcın ifadesi de o yöndeydi. Temmuz ayı sonuna kadar kararımızı açıklarız demişlerdi” ifadelerini kullandı.